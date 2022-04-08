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МВД и Google покажут миру последствия российской агрессии в украинских городах

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Киев, Пятница 08 апреля 2022 06:21
МВД и Google покажут миру последствия российской агрессии в украинских городах Разрушенные дома в Киевской области (Фото: rbc.ua)
Автор: Константин Широкун

МВД Украины совместно с экспертами Google начали проект по оцифровке последствий военной агрессии России против Украины. Цель проекта — фиксация нанесенных российскими оккупантами разрушений в украинских городах и селах и демонстрация содеянного миру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Министерства внутренних дел Украины.

"Проект стартовал с города Ирпень. Мы хотим охватить все пострадавшие от военных действий города. Эта информация будет размещена на Картах Google и будет доступна широкой публике. Весь мир должен видеть, как наши города выглядели раньше и что с ними совершил агрессор", - подчеркнул заместитель министра внутренних дел Украины Игорь Бондаренко.

Также предполагается, что проект будет полезен людям, желающим увидеть состояние своих домов. Отдельно создадут сервис для правоохранителей и спасателей, которые смогут использовать его как информационно-справочный ресурс для координации своих действий.

Первые результаты работы можно будет оценить уже на следующей неделе. Специалисты Google обещают обнародовать первые панорамные снимки разрушенных улиц и построек в Ирпене.

Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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