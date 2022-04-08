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МВС і Google покажуть світу наслідки російської агресії в українських містах

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Київ, П'ятниця 08 квітня 2022 06:21
МВС і Google покажуть світу наслідки російської агресії в українських містах Зруйновані будинки в Київській області (Фото: rbc.ua)
Автор: Константин Широкун

МВС України спільно з експертами Google розпочали проект з оцифрування наслідків військової агресії Росії проти України. Мета проекту-фіксація завданих російськими окупантами руйнувань в українських містах і селах і демонстрація скоєного миру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Міністерства внутрішніх справ України.

"Проект стартував з міста Ірпінь. Ми хочемо охопити всі постраждалі від військових дій міста. Ця інформація буде розміщена на Картах Google і буде доступна широкій публіці. Весь світ повинен бачити, як наші міста виглядали раніше і що з ними вчинив агресор", - підкреслив заступник міністра внутрішніх справ України Ігор Бондаренко.

Також передбачається, що проект буде корисний людям, які бажають побачити стан своїх будинків. Окремо створять сервіс для правоохоронців та рятувальників, які зможуть використовувати його як інформаційно-довідковий ресурс для координації своїх дій.

Перші результати роботи можна буде оцінити вже наступного тижня. Фахівці Google обіцяють оприлюднити перші панорамні знімки зруйнованих вулиць і будівель в Ірпені.

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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