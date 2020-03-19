МВД будет реагировать на массовые скопления людей в нарушение карантина

Министерство внутренних дел будет реагировать на массовые скопления людей в нарушение карантина из-за коронавируса. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент РБК-Украина

Так, он прокомментировал, будут ли приняты ограничения для людей, которые собираются в церквях.

"Минздрав призывает всех оставаться в самоизоляции... Мы негативно относимся ко всем мероприятиям, которые проводятся сейчас на территории Украины, которые приводят к массовому скоплению населения в закрытых помещениях или в транспорте", - сказал он.

По его словам, украинская власть будет критично и в дальнейшем придерживаться позиции, что никакие массовые мероприятия, связанные с развлекательными или религиозными обрадами, не должны быть на территории страны.

"Мы вчера провели селектор Минздрава, МВД и Нацполиции, как сотрудничать при обнаружении нарушений самоизоляции. Я думаю, МВД будет справляться с ситуацией, когда будут проводиться массовые мероприятия в нарушение постановления относительно карантина. Вчера во время общения премьера с высшими должностными лицами КНР в очередной раз подтвердили, что единственной эффективной мерой сдерживания распространения инфекции является принятие радикальных ограничительных противоэпидемиологических мер", - заявил Ляшко.

Напомним, Минздрав разработал новый алгоритм действий в случае распространения коронавируса на территории Украины.

Также украинская власть не исключает введения мер реагирования в случае массового распространения коронавируса на территории Украины.