Без музыки и с кондиционером: в Киеве обновили правила для маршруток

По словам заместителя главы КГГА Константина Усова, новый договор на пассажирские перевозки в Киеве - "это наиболее глубокий и детальный документ из всех, которые были до сих пор".

Усов отметил, что в договоре большая часть "формальных пунктов" заменена на реальные. В качестве примера он привел существовавшее ранее требование о наличии кондиционера в салоне маршрутки, которое выполнялось формально.

"Пункт о наличии кондиционера в салоне, который существовал десятилетиями, вовсе не означал его исправность. Более того, исправность кондиционера не означало, что он включался, ведь перевозчики предпочитали экономить на расходе топлива", - уточнил Усов.

Представитель КГГА также уточнил, что теперь перевозчики будут обязаны поддерживать в салоне маршрутки комфортный температурный режим. "Летом не более 22 градусов, зимой не менее 15 градусов", - добавил он.

Кроме того, договор предусматривает еще ряд изменений. Среди них:

запрет на громкую музыку и загрязняющие салон плакаты, компакт-диски и игрушки;

каждый автобус должен быть оборудован не менее пятью кнопками для остановки по требованию;

за кабиной водителя должен висеть плакат определенного образца с информацией о перевозчике, водителе, способах оплаты, а также правами и обязанностями водителя и пассажиров.

Водители должны будут носить типичную униформу и пройти курс первой медицинской помощи, а также инструктаж об особенностях посадки / высадки пассажиров с инвалидностью.

"Всем без исключения перевозчикам, которые работают сейчас и хотят и в дальнейшем оказывать услуги по перевозке на маршрутах города, придется принять новые правила. Мы предложим им добровольно подписать дополнительные соглашения", - резюмировал Усов.

Кого касаются эти правила

Как сообщили РБК-Украина в КГГА, эти правила распространяются на все автобусные маршруты общего пользования без разделения на обычный режим и режим маршрутного такси.

"Требования в этих договорах одинаковы для всех перевозчиков, независимо от формы собственности, которые победили на конкурсе на городские маршруты. С теми, у кого действует еще прошлый договор, мы будем вести переговоры, чтобы они добровольно приняли эти правила", - уточнили в администрации.

"Эти требования не являются космическими. Не нужно поставить на маршруты новые электробусы прямо с завода, которые стоят много денег. Мы не говорим о марке автобуса, о его цвете пока что. Мы говорим о качественных характеристиках. Даже в стареньком пятилетнем "Богдане" можно убрать компакт-диски, шансон, плакаты с голыми девушками и это станет более-менее похоже на какую-то услугу, а не этот зоопарк", - добавили в КГГА.