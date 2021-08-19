Мужской парикмахер или барбер – как выбрать лучшего специалиста?

Жизнь бежит вперед с бешеной скоростью и бурлит пузыриками-новшествами. Кажется, вот еще вчера мы покупали толстые «пузатые» телевизоры и считали их пределом мечтаний, а сейчас такие агрегаты уже смешат и заставляют задавать сотни вопросов современных детей. Вот и профессия «барбер» уже не удивляет и не поднимает одну бровь в вопросительный знак у среднестатистического человека. «Кто ж этот зверь, и с чем его едят?», - думают некоторые мужчины, заходя к бьюти-специалисту с бородой и усами. А, усевшись в кресло, наконец, понимают, почему женщины обожают ходить в салоны красоты и чувствуют себя там, как поётся в современной известной песне, на чиле. Да, конечно, женщины стригут не хуже мужчин, но мало кто из представительниц прекрасного пола может похвастаться идеальными знаниями новостей из сферы политики и экономики или захочет обсуждать на протяжении получаса тридцать третью минуту позавчерашнего футбольного матча. Есть чисто мужские темы, которые требуют чисто мужских рассуждений и идей.

Говорят, что новое – это забытое старое. Интересно, что это можно отнести и к профессии барбера. Археологи считают, что первые барбершопы открылись во времена Римской Империи. Туда пускали только мужчин, обсуждали дела насущные, делились новостями, а заодно и брились-стриглись. На протяжении следующих веков барбершопы напоминали клубы закрытого типа для представителей влиятельных слоёв общества, куда приходили, в первую очередь, для общения и отдыха от женщин.

После всех потрясений и лишений, которые пережил мир в первой половине ХХ века, закончился и золотой век барберинга. Барбершопы закрывались, а мужские силы были брошены на восстановления всего, что было разрушено во время воен. Сейчас направление барберинга опять стало супермодным и востребованным, но, вместе с изменениями современного мира, никто не забыл о традициях. Изменилось лишь количество услуг, которые предоставляют барберы (тут и бритье опасной бритвой, камуфлирование седины, стрижка бороды и усов, укладка, стрижка под машинку), да и то, что вход женщинам уже не воспрещен (но им хватает своих салонов красоты).

Кому б вы не отдавали предпочтение – мужским мастерам или барберам – главное, чтоб стрижка была выполнена профессионально, а вам было комфортно в месте, где работает специалист.

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