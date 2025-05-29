Мужність чи ризик? Як в ЄС сприйняли крок Мерца по далекобійній зброї для України

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президентку Європарламенту Роберту Метцолу в інтерв'ю La Stampa.

Вона зазначила, що зараз спостерігається зближення основних європейських країн з новим канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, виходячи з принципу, що безпека України - це також і безпека Європи.

"Це сильна політика, смілива політика, тому що з кожним днем наші компанії, наша молодь, особливо в країнах, які знаходяться далеко від України, мають сумніви щодо необхідності допомоги Києву. Але ми ніколи не повинні втрачати мужність сказати, що українці також щодня борються за нашу безпеку", - наголосила Метцола.

У президентки Європарламенту запитали, чи є рішення Мерца про придбання далекобійних систем з українського виробництва мужнім вибором або ж ризикованим. Метцола відповіла, що вважає заяви канцлера Мерца дуже сильним. Вона додала, що Європа багато років чекала, щоб "почути такі сильні заяви з боку Німеччини".

"Ми занадто довго чекали, щоб дати українцям ліцензії на виробництво зброї. Я добре пам'ятаю розчарування президента Зеленського. Він просив європейських лідерів: "Дайте нам можливість виробляти зброю, принаймні у вас не буде проблем з експортом"", - сказала вона.