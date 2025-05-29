Мужність чи ризик? Як в ЄС сприйняли крок Мерца по далекобійній зброї для України
В Європейському Союзі позитивно оцінили крок Німеччини щодо далекобійної зброї для України і вважають сильним рішення канцлера Фрідріха Мерца.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президентку Європарламенту Роберту Метцолу в інтерв'ю La Stampa.
Вона зазначила, що зараз спостерігається зближення основних європейських країн з новим канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, виходячи з принципу, що безпека України - це також і безпека Європи.
"Це сильна політика, смілива політика, тому що з кожним днем наші компанії, наша молодь, особливо в країнах, які знаходяться далеко від України, мають сумніви щодо необхідності допомоги Києву. Але ми ніколи не повинні втрачати мужність сказати, що українці також щодня борються за нашу безпеку", - наголосила Метцола.
У президентки Європарламенту запитали, чи є рішення Мерца про придбання далекобійних систем з українського виробництва мужнім вибором або ж ризикованим. Метцола відповіла, що вважає заяви канцлера Мерца дуже сильним. Вона додала, що Європа багато років чекала, щоб "почути такі сильні заяви з боку Німеччини".
"Ми занадто довго чекали, щоб дати українцям ліцензії на виробництво зброї. Я добре пам'ятаю розчарування президента Зеленського. Він просив європейських лідерів: "Дайте нам можливість виробляти зброю, принаймні у вас не буде проблем з експортом"", - сказала вона.
Німеччина посилює допомогу Україні
У середу, 28 травня, президент України Володимир Зеленський відвідав Берлін з офіційним візитом. Це була його перша поїздка до Німеччини після того, як Фрідріх Мерц очолив німецький уряд.
На спільній пресконференції Мерц анонсував розширення військової допомоги Україні. За його словами, Німеччина покриватиме значну частину витрат на супутниковий зв'язок Starlink для України.
"А також наші міністри оборони сьогодні підпишуть угоду про придбання далекобійних систем з українського виробництва. І не буде обмежень для далекобійної зброї - Україна зможе у повному обсязі себе захистити", - сказав канцлер.
Міністри оборони України та Німеччини підписали угоду про фінансування далекобійної зброї українського виробництва.
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