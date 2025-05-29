Мужество или риск? Как в ЕС восприняли шаг Мерца по дальнобойному оружию для Украины
В Европейском Союзе положительно оценили шаг Германии по дальнобойному оружию для Украины и считают сильным решение канцлера Фридриха Мерца.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Европарламента Роберту Метцолу в интервью La Stampa.
Она отметила, что сейчас наблюдается сближение основных европейских стран с новым канцлером Германии Фридрихом Мерцом, исходя из принципа, что безопасность Украины - это также и безопасность Европы.
"Это сильная политика, смелая политика, потому что с каждым днем наши компании, наша молодежь, особенно в странах, которые находятся далеко от Украины, имеют сомнения относительно необходимости помощи Киеву. Но мы никогда не должны терять мужество сказать, что украинцы также ежедневно борются за нашу безопасность", - подчеркнула Метцола.
У президента Европарламента спросили, является ли решение Мерца о приобретении дальнобойных систем украинского производства мужественным выбором или же рискованным. Метцола ответила, что считает заявления канцлера Мерца очень сильным. Она добавила, что Европа много лет ждала, чтобы "услышать такие сильные заявления со стороны Германии".
"Мы слишком долго ждали, чтобы дать украинцам лицензии на производство оружия. Я хорошо помню разочарование президента Зеленского. Он просил европейских лидеров: "Дайте нам возможность производить оружие, по крайней мере у вас не будет проблем с экспортом"", - сказала она.
Германия усиливает помощь Украине
В среду, 28 мая, президент Украины Владимир Зеленский посетил Берлин с официальным визитом. Это была его первая поездка в Германию после того, как Фридрих Мерц возглавил немецкое правительство.
На совместной пресс-конференции Мерц анонсировал расширение военной помощи Украине. По его словам, Германия будет покрывать значительную часть расходов на спутниковую связь Starlink для Украины.
"А также наши министры обороны сегодня подпишут соглашение о приобретении дальнобойных систем украинского производства. И не будет ограничений для дальнобойного оружия - Украина сможет в полном объеме себя защитить", - сказал канцлер.
Министры обороны Украины и Германии подписали соглашение о финансировании дальнобойного оружия украинского производства.
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