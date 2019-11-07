Мужчине, стрелявшему по соседям в Киеве, сообщили о подозрении

Фото: прокуратура (РБК-Украина)

Прокуратура объявила стрелку подозрение в покушении на умышленное убийство

Прокуратура города Киева сообщила о подозрении 48-летнему киевлянину, который устроил стрельбу в подъезде многоэтажного дома по соседям, в результате чего ранение получил один человек. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Сообщается, что мужчине объявлено подозрение по ч.2 ст.15 и ч.1 ст.115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

"Мужчина, находясь в общем коридоре жилого дома по месту жительства, во время конфликта с членами ОСМД (Объединение совладельцев многоквартирного дома - ред.) и соседями совершил 2 выстрела из охотничьего карабина в одного из жильцов дома", - сообщили в прокуратуре.

Напомним, инцидент произошел вечером 6 ноября в доме на улице Чаадаева (Святошинский район). Как сообщили свидетели инцидента, стрельба стала результатом ссоры соседей с неплательщиком "коммуналки".

Также РБК-Украина сообщало, что в Киеве 6 ноября на Житомирской трассе бросили взрывчатку на крышу автомобиля, в котором находился директор фармацевтической фирмы Игорь Сало. В результате взрыва погиб водитель автомобиля.