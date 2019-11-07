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Чоловіку, який стріляв по сусідах у Києві, повідомили про підозру

Новини » Суспільство     07.11.2019 - 15:19
Чоловіку, який стріляв по сусідах у Києві, повідомили про підозру
Фото: прокуратура (РБК-Україна)

Прокуратура оголосила стрілку підозру у замаху на умисне вбивство

Прокуратура міста Києва повідомила про підозру 48-річному киянину, який влаштував стрілянину в під'їзді багатоповерхового будинку по сусідах, в результаті чого поранення отримала одна людина. Про це повідомляє прес-служба прокуратури.

Повідомляється, що чоловікові оголошено підозру у ч. 2 ст. 15 і ч. 1 ст.115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

"Чоловік, перебуваючи в загальному коридорі житлового будинку за місцем проживання, під час конфлікту з членами ОСББ (Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку - ред.) і сусідами зробив 2 постріли з мисливського карабіна в одного з мешканців будинку", - повідомили в прокуратурі.

Нагадаємо, інцидент стався увечері 6 листопада в будинку на вулиці Чаадаєва (Святошинський район). Як повідомили свідки інциденту, стрільба стала результатом сварки сусідів з неплатником "комуналки".

Також РБК-Україна повідомляло, що у Києві 6 листопада на Житомирській трасі кинули вибухівку на дах автомобіля, в якому перебував директор фармацевтичної фірми Ігор Сало. В результаті вибуху загинув водій автомобіля.

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