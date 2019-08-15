В Лондоне у здания МВД мужчина получил ножевое ранение

В столице Великобритании Лондоне у здания Министерства внутренних дел на мужчину было совершено нападение с ножом, после чего жертва зашла в помещение ведомства попросить о помощи. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Evening Standard.

Экстренные службы прибыли на Маршам-стрит в Вестминстере в четверг днем.

Источники сообщили изданию, что мужчине стали "наносить удар или порезали" лицо на улице возле здания МВД.

Жертва зашла в приемную Министерства внутренних дел в поисках помощи после того, как ее подрезали на улице, добавили они.

После инцидента здание закрыли, а государственным служащим приказали оставаться внутри или быть бдительными, если им нужно выйти.

Полиция задержала злоумышленника. Сейчас он находится под стражей.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в крупнейшем городе Австралии Сиднее мужчина с мачете напал на прохожих и ранил как минимум одну женщину. Инцидент произошел 13 августа вблизи отеля CBD около 2 часов дня по местному времени. Мужчина, вооруженный мачете, напал на женщину, нанеся ей несколько ранений.

Кроме того, в июле в США неизвестный с ножом совершил нападение на медицинский центр. В результате нападения несколько человек получили ножевые ранения.