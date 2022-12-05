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Музеї Криму можуть готувати до вивозу експонатів

Фото: росіяни готуються до ймовірного відступу з Криму (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

В Криму, можливо, готують музеї до вивозу експонатів, у разі подальших перемог ЗСУ на південному фронті.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на публікацію Кримського інституту стратегічних досліджень.

В центрі зазначили, що в частину кримських музеїв завезли пакувальний матеріал, який можуть використати у випадку "евакуації".

"Відповідно до інсайдерської інформації, "евакуацію" можуть почати у випадку відходу військ загарбника на Перекоп. За думкою експертів Кримського інституту стратегічних досліджень, ймовірно, так звана "евакуація", може початися раніше, із розгортанням наступу ЗСУ на лівий берег Дніпра", - зазначають аналітики.

Нагадаємо, що під час відступу з Херсону росіяни робили те ж саме, вивозячи культурні цінності.

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