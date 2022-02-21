Музей Революции Достоинства в Киеве будет построен до конца 2023 года, - Тимошенко

Работы по строительству музея Революции Достоинства в Киеве планируется завершить к концу 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко.

Возведение здания Музея начнется по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка". До конца марта будет утвержден эскизный проект музея. Тендерные процедуры по определению подрядчика пройдут в течение июля и августа.

"Мы задались целью, что осенью этого года строительство музея Революции Достоинства начнется. Такие сроки определил президент Украины Владимир Зеленский. Все процессы ускорены, проведен тендер на разработку проектно-сметной документации", - написал Тимошенко, координирующий программу "Большая стройка".