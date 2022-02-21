Музей Революції Гідності у Києві збудують до кінця 2023 року, - Тимошенко
Роботи з будівництва музею Революції Гідності у Києві планується завершити до кінця 2023 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка.
Зведення будівлі музею розпочнеться за програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво". До кінця березня буде затверджено ескізний проект музею. Тендерні процедури на визначення підрядника пройдуть протягом липня і серпня.
"Ми поставили собі за мету, що восени цього року будівництво музею Революції Гідності розпочнеться. Такі строки визначив президент України Володимир Зеленський. Всі процеси прискорено, проведено тендер на розробку проєктно-кошторисної документації", - написав Тимошенко, який координує програму "Велике будівництво".
Нагадаємо, раніше заступник голови ОП, координатор "Великого будівництва" Кирило Тимошенко повідомив, що протягом 2021 року інфраструктурна програма президента Володимира Зеленського охопила 10 пам’яток культури та архітектури, зокрема, два музеї.