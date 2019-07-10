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Мураев вступил в парламентскую фракцию "Оппоблока"

Новости » Политика    10.07.2019 - 17:45
Мураев вступил в парламентскую фракцию "Оппоблока"
Фото: Евгений Мураев (пресс-служба)

Соответствующие объявление было сделано во время пленарного заседания парламента

Внефракционный народный депутат Евгений Мураев вошел в состав фракции "Оппозиционного блока". Соответствующие объявление во время пленарного заседания парламента сделала вице-спикер Верховной рады Оксана Сыроид, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Мураев избран в Верховную раду по мажоритарному округу №181 в Харьковской области. Ранее он уже состоял в рядах "Оппоблока" – с июня 2015 года, однако вышел из него в июне 2016-го. Свое нежелание находиться во фракции политик объяснил присутствием в партии Юрия Бойко, который ныне баллотируется в парламент от "Оппозиционной платформы - За жизнь".

По словам Мураева, Бойко, на рейтинг которого пять лет работал весь "Оппоблок", является "инструментом в руках" Виктора Медведчука и представителей бывшей власти.

Мураев заявил, что половина списка "Оппозиционной платформы - За жизнь" – это подельники бывшей власти, а также одиозные личности, как Илья Кива.

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