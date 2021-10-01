UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Мукачево пожар на территории бывшего завода: есть ли угроза для города

Автор: Анастасия Рокитна

В Мукачево на улице Мира произошел пожар на территории бывшего завода "Мукачевприбор". Опасности для горожан и окружающей среды нет.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу городского совета.

Пожар произошел на частной территории бывшего предприятия "Мукачевприбор". По информации спасателей, горят деревянные перекрытия здания.

Ликвидируют пожар 9 единиц техники. Задействован и водоканал города, и служба быстрого реагирования муниципальной инспекции.

Фото: в Мукачево пожар на территории бывшего завода (facebook.com/mukachevo.rada)

"Опасности для горожан и окружающей среды нет. Огонь в ближайшее время будет локализован", - сообщили в пресс-службе городского совета.

Обновлено

В пресс-службе ГСЧС уточнили, что пожар локализовали в 14:00 на площади 1200 кв.м. По предварительной информации, пострадавших нет. Ликвидация пожара продолжается.

Читайте РБК-Украина в Google News
МукачевоПожар