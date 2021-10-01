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В Мукачево пожар на территории бывшего завода: есть ли угроза для города

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Мукачево, Пятница 01 октября 2021 14:15
В Мукачево пожар на территории бывшего завода: есть ли угроза для города Фото: в Мукачево пожар на территории бывшего завода (facebook.com/mukachevo.rada)
Автор: Анастасия Рокитна

В Мукачево на улице Мира произошел пожар на территории бывшего завода "Мукачевприбор". Опасности для горожан и окружающей среды нет.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу городского совета.

Пожар произошел на частной территории бывшего предприятия "Мукачевприбор". По информации спасателей, горят деревянные перекрытия здания.

Ликвидируют пожар 9 единиц техники. Задействован и водоканал города, и служба быстрого реагирования муниципальной инспекции.

Фото: в Мукачево пожар на территории бывшего завода (facebook.com/mukachevo.rada)

"Опасности для горожан и окружающей среды нет. Огонь в ближайшее время будет локализован", - сообщили в пресс-службе городского совета.

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В пресс-службе ГСЧС уточнили, что пожар локализовали в 14:00 на площади 1200 кв.м. По предварительной информации, пострадавших нет. Ликвидация пожара продолжается.

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