У Мукачеві пожежа на території колишнього заводу: чи є загроза для міста
У Мукачеві на вулиці Миру сталась пожежа на території колишнього заводу "Мукачівприлад". Небезпеки для містян та навколишнього середовища немає.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу міської ради.
Пожежа сталась на приватній території колишнього підприємства "Мукачівприлад". За інформацією рятувальників горять дерев'яні перекриття будівлі.
Ліквідовують пожежу 9 одиниць техніки. Задіяно й водоканал міста та служба швидкого реагування муніципальної інспекції.
"Небезпеки для містян та навколишнього середовища нема. Вогонь найближчим часом буде локалізовано", - повідомили у прес-службі міської ради.
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У прес-службі ДСНС уточнили, що пожежу локалізовано о 14:00 на площі 1200 кв.м. За попередньою інформацією постраждалих немає. Ліквідація пожежі триває.