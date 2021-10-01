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У Мукачеві пожежа на території колишнього заводу: чи є загроза для міста

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Мукачево, П'ятниця 01 жовтня 2021 14:15
У Мукачеві пожежа на території колишнього заводу: чи є загроза для міста Фото: у Мукачеві пожежа на території колишнього заводу (facebook.com/mukachevo.rada)
Автор: Анастасія Рокитна

У Мукачеві на вулиці Миру сталась пожежа на території колишнього заводу "Мукачівприлад". Небезпеки для містян та навколишнього середовища немає.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу міської ради.

Пожежа сталась на приватній території колишнього підприємства "Мукачівприлад". За інформацією рятувальників горять дерев'яні перекриття будівлі.

Ліквідовують пожежу 9 одиниць техніки. Задіяно й водоканал міста та служба швидкого реагування муніципальної інспекції.

Фото: у Мукачеві пожежа на території колишнього заводу (facebook.com/mukachevo.rada)

"Небезпеки для містян та навколишнього середовища нема. Вогонь найближчим часом буде локалізовано", - повідомили у прес-службі міської ради.

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У прес-службі ДСНС уточнили, що пожежу локалізовано о 14:00 на площі 1200 кв.м. За попередньою інформацією постраждалих немає. Ліквідація пожежі триває.

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