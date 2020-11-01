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В Мукачево полицейский во время охраны ТИК выстрелил в себя

Автор: Дмитрий Левицкий

В Мукачево (Закарпатская область) 29-летний правоохранитель, который охранял бюллетени в территориальной избирательной комиссии, выстрелил в себя. Огнестрельное ранение оказалось не смертельным.

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Об этом сообщает полиция Закарпатской области.

Инцидент произошел сегодня утром во время дежурства на ТИК. Раненого сотрудника полиции госпитализировали, где его прооперировали. Сейчас его жизни угрозы нет.

"По указанному факту в полиции начали служебную проверку, в ходе которой будут установлены все причины и обстоятельства произошедшего", - добавили в полиции.

Напомним, сегодня утром в одном из ресторанов Харькова нашли тело мужчины с признаками насильственной смерти. Вблизи погибшего правоохранители нашли пистолет.

Также РБК-Украина писало о стрельбе в Запорожье. Ранее судимый мужчина из револьвера несколько раз стрелял в девушку.

Кроме того, в одном из кафе Киева конфликт между двумя мужчинами перерос в стрельбу. В результате стрельбы один из мужчин получил ранение.

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