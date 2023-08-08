ua en ru
Вт, 08 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Мудрик забрав культовий номер "Челсі" на новий сезон

Новость на русском →
Лондон, Вівторок 08 серпня 2023 14:37
Мудрик забрав культовий номер "Челсі" на новий сезон Фото: Михайло Мудрик на "Стемфорд Брідж" (chelseafc.com)
Автор: Антон Федорців

Зірка збірної України Михайло Мудрик обрав новий ігровий номер на прийдешній сезон англійської Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

22-річний вінгер відмовився від 15-ки, під якою дебютував у складі "синіх". Номери також обрали літні новачки столичного гранда.

Мудрик у сезоні 2023/24 виступатиме під "десяткою". Культовий номер дістався українцю в спадок від американця Пулішіча, який перебрався в "Мілан". Раніше під 10-м номером кольори "Челсі" захищали Вілліан, Еден Азар, Мата, Бенаюн, Джо Коул, Йокановіч, Казірагі, Марк Х'юз.

Разом із Мудриком змінив номер і чемпіон світу Енцо Фернандес. Аргентинець забрав "вісімку" Ковачіча. Натомість літні новачки розібрали нетипові номери: воротар Санчес виступатиме під 31-м номером, оборонець Дісасі – під 2-м, нападник Нкунку – під 18-м, а форвард Джексон – під 15-м.

"Челсі" в міжсезоння-2023

1 липня новим керманичем "синіх" став Маурісіо Почеттіно. Він покликаний повернути лондонців на вершину АПЛ після невдалого попереднього сезону з фінішем на 12-й сходинці чемпіонату.

Перед підписанням Дісасі "Челсі" закрив 5 трансферів. Португалець перейшов вільним агентом, а за бразильця Ангело, француза Угочукву, сенегальця Джексона та французу Нкунку лондонці заплатили 139 млн євро.

"Челсі" провів 5 спарингів, у яких не зазнав жодної поразки. Перемоги "сині" здобули над "Рексемом" (5:0), "Брайтоном" (4:3) та "Фулхемом" (2:0). Українець Михайло Мудрик зіграв 3 поєдинки, в яких записав до свого активу 1 м'яч та 1 асист.

До слова, раніше пригадали виступів українців у чемпіонаті Іспанії на фоні переходу Довбика.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Челси Чемпіонат Англії
NEWS
Подвійні удари. Експерт пояснив тактику росіян по вчорашньому обстрілу Покровська
Подвійні удари. Експерт пояснив тактику росіян по вчорашньому обстрілу Покровська
DAILY
Дракон, що зачаївся. Яке ставлення в Азії до війни та хто там друг України
Дмитро Левицькийзаступник шеф-редактора Дракон, що зачаївся. Яке ставлення в Азії до війни та хто там друг України