Мудрик офіційно став гравцем "Челсі"

Український вінгер підписав контракт із "синіми". Лондонці виграли конкуренцію за вихованця "Шахтаря" в сусідів із "Арсенала".

Мудрик уклав із "Челсі" контракт на 8,5 років. Сума трансферу – 70 млн євро. Ще 30 мільйонів в угоді між клубами прописали бонусами. Подібну пропозицію (70+25 млн у євровалюті) раніше робили й "каноніри".

У складі "Шахтаря" Мудрик дебютував восени 2018 року в Кубку України. Загалом у кольорах вітчизняного гранда він провів 44 матчі в усіх турнірах, у яких забив 12 м'ячів і віддав 17 результативних передач. Статистика в нинішньому сезоні – 18 поєдинків, 10 голів, 8 асистів.

Мудрик став другим українцем в історії "Челсі". У 2006-2009 рр. кольори "синіх" захищав екс-керманич збірної України Андрій Шевченко. Стати основним на "Стемфорд Брідж" він так і не зумів, але провів за лондонців загалом 77 матчів (22 голи).