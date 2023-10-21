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Мудрик із голом-шедевром не гарантував "Челсі" перемогу над "Арсеналом" Зінченка

Фото: Михайло Мудрик повинен був стати героєм "Челсі" (twitter.com/ChelseaFC)
Автор: Антон Федорців

Лондонський "Челсі" з допомогою Михайла Мудрика ледь не переграв "Арсенал" Олександра Зінченка в столичному дербі у 9-му турі англійської Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Англія, Прем'єр-ліга, 9-й тур

"Челсі" – "Арсенал" – 2:2

Голи: Палмер, 15 (пенальті), Мудрик, 48 – Райс, 77, Троссард, 84

 

У стартові хвилини боротьба точилася здебільшого в центрі поля. Утім, до дощових умов швидше призвичаїлися господарі "Стемфорд Брідж". Вони з активними переміщеннями взялися організовувати атаки з флангів.

Один із таких випадів несподівано завершився пенальті – Мудрик відгукнувся на навіс і головою відправив м'яч у руку Саліба. Арбітр наважився призначити одинадцятиметровий після відеоповтору. До м'яча підійшов Палмер та розвів м'яч і воротаря по різних кутах.

Закріпили власну перевагу "сині" на старті другої половини. Справжній гол-красень оформив Мудрик. Українець отримав м'яч на лівому фланзі та, вочевидь, збирався подати в штрафний, а натомість відправив сферу за фантастичною траєкторією у дальній кут.

 

 

 

Утім, втримати перевагу "Челсі" не судилося. "Каноніри" зуміли дотиснути господарів під завісу зустрічі. Перший гол "привіз" кіпер команди Маурісіо Почеттіно – Санчес вибив м'яч прямісінько на Райса, який миттєво відправив у порожні ворота. А згодом Сака після пасу Гаверца подав на дальню стійку з правого флангу, а Троссард у дотик зрівняв рахунок – 2:2 у підсумку.

Показово, що перевернув матч "Арсенал" у час відсутності українців на полі. Зінченка з "гірчичником" у пасиві ще по перерві замінив Томіясу. Натомість на 66-й хвилині замість Мудрика на поле вийшов Джексон.

До слова, раніше легенда "Манчестер Юнайтед" Чарльтон помер у 86 років.

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