МТБ БАНК впервые профинансировал агропроизводителя под «овощную» аграрную расписку

ПАО "МТБ БАНК" первым среди банков Украины предоставил агропроизводителю финансирование под обеспечение финансовой аграрной расписки под будущий урожай моркови в качестве залога. Это стало возможным благодаря поддержке проекта «Аграрные расписки в Украине».

МТБ БАНК активно работает с инструментом аграрных расписок, который внедряется проектом IFC (группа Всемирного Банка) при поддержке Швейцарской Конфедерации. В 2019 году МТБ БАНК представил на рынке несколько эксклюзивных программ кредитования агропроизводителей с использованием аграрных расписок. Более того, банк кредитует не только производителей традиционных культур (зерновых, масличных), но и тех, кто выращивает фрукты и овощи. 29 ноября, в Николаевском отделении ПАО «МТБ БАНК», впервые в Украине в рамках программы "Agro New" был предоставлен кредит ООО "Адонис Агро Юг", которое занимается выращиванием овощных культур в Николаевской и Херсонской областях. В качестве обеспечения по кредиту была принята финансовая аграрная расписка на сумму более трех миллионов гривен под залог урожая моркови. Обычно, фермеры плодоовощного сектора имеют ограниченный доступ к банковскому кредитованию, но благодаря программе "Agro New" производители свежих овощей и фруктов смогут привлекать необходимые ресурсы для своей деятельности.