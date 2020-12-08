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МТБ БАНК присоединился к Госпрограмме «Доступные кредиты 5-7-9%»

Пресс-релизы, Вторник 08 декабря 2020 09:30
МТБ БАНК присоединился к Госпрограмме «Доступные кредиты 5-7-9%»

С первого декабря 2020 ПАО «МТБ БАНК» вошел в перечень банков, при содействии которых государство поддерживает бизнес в рамках программы кредитования «Доступные кредиты 5-7-9%».

В этом году Кабинет министров Украины несколько раз менял условия Государственной программы «Доступные кредиты 5-7-9%». Внесенные изменения касались либерализации ряда требований к субъектам предпринимательства в части повышения максимального уровня их годового дохода до эквивалента 10 млн евро и исключение из Порядка требования об обязательной прибыльности действующего бизнеса. Сейчас Минфином анонсированы еще некоторые изменения - возможный пересмотр условий программы «Доступные кредиты 5-7-9%» в связи с предполагаемым введением более жестких карантинных мероприятий. Поэтому ждем дальнейшую либерализацию условий в реалиях коронакризиса.

- Самыми активными участниками программы являются предприниматели в области сельского хозяйства (57%), торговли и производства (16%), а также промышленной переработки (15%). По региональной классификации лидерами программы является Львовская, Харьковская и Одесская области, в которых активно работает МТБ БАНК. Благодаря кредитам от МТБ БАНКа в рамках государственной программы кредитования МТБ БАНК поможет рефинансировать существующую задолженность по действующим бизнес-кредитам и предотвратить возникновение и распространение COVID-19 в Украине, а также преодолеть его последствия, - подчеркнула начальница департамента корпоративного бизнеса ПАО «МТБ БАНК» Людмила Каюда.

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