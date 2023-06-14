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Мстять за допомогу для ЗСУ. Проросійська група хакерів атакувала порти Нідерландів

Фото: Прапор Нідерландів (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Минулого тижня проросійська група хакерів атакувала порт Роттердам у Нідерландах. Кіберзлочинці мстять країні за спробу допомогти Україні у війні з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву адміністрації порту Роттердам, яку наводить Bloomberg.

Кілька нідерландських портів, включно з Амстердамом і Гронінгеном, також зіткнулися з розподіленими атаками, відомими як DDoS.

Порт Роттердам отримав інформацію від Національного центру кібербезпеки Нідерландів про те, що відповідальність за атаку несуть проросійські угруповання.

Раніше повідомлялося, що хакерська група під назвою "NoName" взяла на себе відповідальність за атаку. Злочинці повідомили, що це була відповідь на плани Нідерландів купити швейцарські танки для України.

Спецслужби попереджали, що нідерландська морська інфраструктура стикається із загрозою саботажу з боку Росії.

Якими були наслідки атаки

У той час як веб-сайт порту Амстердама не працював понад годину 6 червня, морські порти Гронінгена зіткнулися з перебоями в роботі мережі, що тривали два дні. За словами представників, порти не заплатили зловмисникам викуп, а дані не були вкрадені.

Атаки проводилися з російських і сербських IP-адрес, згідно з інформацією, отриманою портом Роттердам від постачальника послуг.

Що відомо про групу NoName

Це проросійське хакерське угруповання, яке заявило про себе в березні 2022 року і взяло на себе відповідальність за кібератаки на українські, американські, європейські сайти держустанов, ЗМІ та приватних компаній.

Угруповання атакувало сервіси Латвії, Естонії, Литви та Норвегії. Також під удар проросійських хакерів потрапили сайти Польщі, Фінляндії, Італії та Данії.

Раніше повідомлялось, що уряд Нідерландів планує закупити для українських військових десятки танків Leopard 1.

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