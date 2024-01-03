Мрія чи реальність: стали відомі деталі проекту метро на Троєщину

Для того, щоб розпочати будівництво лінії київського метро до Троєщини, необхідно провести та затвердити коригування проєктної документації.

Про це розповів начальник КП "Київський Метрополітен" Віктор Брагінський в інтерв'ю РБК-Україна .

За його словами, проєктування та будівництво Подільсько-Вигурівської лінії здійснюється відповідно до розпорядження КМДА від 20.07.2004 №1312 "Про будівництво Подільсько-Вигурівської лінії Київського метрополітену від Кільцевої дороги на житловий масив Вигурівщина-Троєщина з електродепо".

Будівництво лінії здійснюється поетапно, за відповідними об’єктами будівництва

"Для можливості розпочати будівництво Подільсько-Вигурівської лінії першочергово треба провести коригування проєктної документації, яка була затверджена розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради від 30.01.2012 №134 "Про затвердження проекту дільниці Подільсько-Вигурівської лінії метрополітену в місті Києві від станції "Глибочицька" до станції "Райдужна" з відгалуженням в бік житлового масиву Вигурівщина-Троєщина (варіант мілкого закладення на Подолі)" з уточненням черговості будівництва об’єкта та/або пускових комплексів", - пояснив Брагінський.

Він додав, що після коригування та затвердження проєктної документації буде визначено генеральну підрядну будівельну організацію відповідно до вимог Закону України "Про публічні закупівлі" та розпочато будівництво дільниці.

Метро на Троєщину

Нагадаємо, підготовка до будівництва Полольсько-Вигурівської лінії метрополітену у Києві почалася ще у 2021 році. Тоді навіть публікували фото з будівництва.

У розпорядженні КМДА передбачено будівництво нової лінії метро з такими ділянками: