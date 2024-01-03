Мечта или реальность: стали известны детали проекта метро на Троещину

Для того чтобы начать строительство линии киевского метро на Троещину, необходимо провести и утвердить корректировку проектной документации.

По его словам, проектирование и строительство Подольско-Выгуровской линии осуществляется в соответствии с распоряжением КГГА от 20.07.2004 №1312 "О строительстве Подольско-Выгуровской линии Киевского метрополитена от Кольцевой дороги на жилой массив Выгуровщина-Троещина по электродепо".

Строительство линии осуществляется поэтапно, по соответствующим объектам строительства

"Для возможности начать строительство Подольско-Выгуровской линии в первую очередь нужно провести корректировку проектной документации, которая была утверждена распоряжением исполнительного органа Киевского городского совета от 30.01.2012 №134 "Об утверждении проекта участка Подольско-Выгуровской линии метрополитена" в Киеве от станции "Радужная" с ответвлением в сторону жилого массива Выгуровщина-Троещина (вариант мелкой закладки на Подоле)" с уточнением очередности строительства объекта и/или пусковых комплексов", - пояснил Брагинский.

Он добавил, что после корректировки и утверждения проектной документации будет определена генеральная подрядная строительная организация в соответствии с требованиями Закона Украины "О публичных закупках" и начато строительство участка.

Метро на Троещину

Напомним, что подготовка к строительству Полольско-Выгуровской линии метрополитена в Киеве началась еще в 2021 году. Тогда даже публиковали фото со строительства.

В распоряжении КГГА предусмотрено строительство новой линии метро с такими участками: