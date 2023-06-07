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Можуть зникнути назавжди. Кубраков попередив про загрозу нацпаркам через підрив ГЕС

Фото: віце-прем'єр-міністр з відновлення України Олександр Кубраков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Віталій Носач, Наталія Гурковська

Як мінімум два природні парки національного значення - "Нижньодніпровський" та "Кам'янка Січ" у Херсонській області можуть зникнути назавжди через підрив Каховської ГЕС.

Про це сказав віце-прем'єр-міністр з відновлення України Олександр Кубраков, передає кореспондент РБК-Україна.

"Національний природний парк "Нижньодніпровський" та "Кам'янка Січ" можуть зникнути назавжди. Міндовкілля разом з Держекоінспекцією підраховують збитки", - розповів він.

За словами Кубракова, же підрахована шкода лише водним ресурсам на суму 2 млрд гривень.

"І це без урахування збитків природі заповідного фонду тощо, які будуть рахуватися довго і суми будуть збільшуватися в геометричній прогресії", - додав віце-прем'єр-міністр.

Зокрема, за його даними, щонайменше вчора 150 тонн мастила вже потрапили до річки Дніпро. Кубраков попередив, що це призведе до погіршення якості води, накопичення та розповсюдження в ній токсинів, загинуть усі водні біоресурси в цьому регіоні.

Підрив Каховської ГЕС: наслідки для екології

Каховську ГЕС було підірвано 6 червня російськими окупантами. Тисячі кубометрів води вилились на територію Херсонської області. Більше дісталося лівому берегу регіону. Наслідки НС катастрофічні. Крім затоплення 80 населених пунктів, вже загинули тисячі тварин, було затоплено цвинтарі та скотомогильники.

Вчений Євген Коржов каже, що площа затоплення внаслідок підриву дамби Каховської ГЕС складе близько 100 квадратних кілометрів - від Нової Каховки до Кізомісу. Про те, що може постраждати Нижньодніпровський природний парк, розташований нижче Каховки, причому найбільше, підтверджує і еколог Олександр Соколенко.

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Херсонська область