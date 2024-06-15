Можуть врятувати життя. Патрульні нагадали важливі правила купання на пляжах
Водойми часто бувать небезпечними. В поліції нагадали правила, дотримуючись яких можна врятувати власне життя, купаючись на пляжах..
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Патрульну поліцію Києва, ДСНС України.
"З міркувань безпеки ми радимо утриматися від купання та відпочинку на пляжах. Однак ті, хто все ж вирішить провести свій час біля водойми, слід дотримуватись безпекових правил", - йдеться у повідомленні поліції.
- купатися слід лише в спеціально відведених та обладнаних для цього місцях, адже дикі пляжі, круті береги, замулене дно є небезпечними;
- обирайте теплу та безвітряну погоду: швидкість вітру до 10 м/с та температура повітря вище +24°C;
- на воді безпечніше у світлу пору доби, тож не затримуйтеся на відпочинку;
- купання дітей - лише під наглядом дорослих. Дітям, які не вміють плавати, заборонено заходити у воду вище поясу.
Важливо
- не можна купатись в холодній воді (нижче +18°C), аби не сталося переохолодження організму;
- не купайтесь поодинці та не запливайте за обмежувальні знаки;
- алкоголь та безпека на воді - несумісні;
- також не варто купатися відразу після прийняття їжі.
"Пам’ятайте, що ігнорування правил поведінки під час відпочинку на воді часом може коштувати життя!" - наголошують патрульні.
Статистика
Як розповіли у ДСНС України, за даними на 9 червня за тиждень на воді загинули 23 людини, серед яких 4 дітей.
"З початку року маємо вже 414 загиблих, у тому числі 26 дітей", - додали рятувальники.
Відкриття пляжів в Одесі та області
Нагадаємо, 8 червня в Одесі відкрили перший пляж. Ним став "Калетон" - одна з 20 локацій, які планується відкрити у регіоні.
При цьому в ОВА попереджали, що під час повітряної тривоги, при виявленні підозрілих предметів, під час шторму від двох балів - перебування людей біля моря заборонено.
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