Можуть врятувати життя. Патрульні нагадали важливі правила купання на пляжах

Водойми часто бувать небезпечними. В поліції нагадали правила, дотримуючись яких можна врятувати власне життя, купаючись на пляжах..

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Патрульну поліцію Києва, ДСНС України.

"З міркувань безпеки ми радимо утриматися від купання та відпочинку на пляжах. Однак ті, хто все ж вирішить провести свій час біля водойми, слід дотримуватись безпекових правил", - йдеться у повідомленні поліції.

купатися слід лише в спеціально відведених та обладнаних для цього місцях, адже дикі пляжі, круті береги, замулене дно є небезпечними;

обирайте теплу та безвітряну погоду: швидкість вітру до 10 м/с та температура повітря вище +24°C;

на воді безпечніше у світлу пору доби, тож не затримуйтеся на відпочинку;

купання дітей - лише під наглядом дорослих. Дітям, які не вміють плавати, заборонено заходити у воду вище поясу.

Важливо

не можна купатись в холодній воді (нижче +18°C), аби не сталося переохолодження організму;

не купайтесь поодинці та не запливайте за обмежувальні знаки;

алкоголь та безпека на воді - несумісні;

також не варто купатися відразу після прийняття їжі.

"Пам’ятайте, що ігнорування правил поведінки під час відпочинку на воді часом може коштувати життя!" - наголошують патрульні.

Статистика

Як розповіли у ДСНС України, за даними на 9 червня за тиждень на воді загинули 23 людини, серед яких 4 дітей.

"З початку року маємо вже 414 загиблих, у тому числі 26 дітей", - додали рятувальники.