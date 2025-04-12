Можуть спровокувати гуманітарну кризу: Китай про мита США

Постійне введення мит з боку США сильно зашкодить країнам, що розвиваються. Це може навіть призвести до гуманітарної кризи.

Про це заявив міністр торгівлі Китаю Ван Веньтао, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Учора він провів відеодзвінок із гендиректором Світової організації торгівлі (СОТ) Нгозі Оконджо. Під час розмови чиновник сказав таке:

"Рішучі контрзаходи" Китаю спрямовані на захист його законних прав та інтересів, а також на підтримання справедливості та правосуддя в міжнародному співтоваристві", - цитує Bloomberg Ван Веньтао.

Сьогодні він заявив, що члени СОТ повинні об'єднатися, щоб протистояти одностороннім діям, протекціонізму і залякуванню за допомогою відкритої співпраці та багатосторонніх дій. За його словами, найменш розвинені країни стикаються з деякими з найбільших ризиків від тарифів США.

Окремо Ван також провів відеодзвінок з міністром розвитку, промисловості, зовнішньої торгівлі та послуг Бразилії Жеральдо Алкміном. Сторони обмінялися думками з таких питань, як зміцнення економічного і торговельного співробітництва між двома країнами, а також реагування на тарифи, введені Сполученими Штатами.