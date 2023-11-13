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Можуть направити на ВЛК. Українців закликали відвідувати військкомати з меддокументами

Україна, Понеділок 13 листопада 2023 19:47
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Можуть направити на ВЛК. Українців закликали відвідувати військкомати з меддокументами Фото: українців закликали відвідувати військкомати з меддокументами (zoda.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Українцям необхідно приходити до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки з медичними документами, оскільки їх можуть одразу направити на проходження військово-лікарської комісії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Львівський обласний територіальний центр комплектування та соцпідтримки у Facebook.

У відомстві наголосили, що якщо громадянин тривалий час не був у ТЦК, то актуальність інформації про придатність до військової служби втрачається. Тому під час відвідин із собою необхідно брати документи, що підтверджують право на відстрочку у разі наявності.

"Також радимо брати із собою свої медичні документи, оскільки не виключено, що вас одразу направлять на проходження військово-лікарської комісії, адже придатність до військової служби за станом здоров'я є одним з основних військово-облікових даних", - зазначають у ТЦК.

Як нагадали у відомстві, бувають випадки, коли людина за наявною в ТЦК інформацією вважається здоровою, однак у неї є хвороба, про яку він забув повідомити.

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, в Україні оголосили мобілізацію після того, як росіяни розпочали повномасштабне вторгнення 24 лютого 2022 року.

Наразі призову на військову службу підлягають чоловіки віком від 27 до 60 років. Нещодавно Рада ухвалила закон, який зменшує призовний вік до 25 років, але його ще не підписав президент України Володимир Зеленський.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов пояснив це тим, що таке питання є дуже чутливим.

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