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Можно ли выехать из оккупированного Херсона: ответ Генштаба

Фото: эвакуация из Херсона (иллюстративное фото/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Из оккупированной Херсонской области в Украину выехать пока невозможно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение оперативного командования "Юг".

"На оккупированной Херсонской области пути выезда на подконтрольные Украине территории полностью заблокировали", - говорится в сообщении.

По данным военных, автомобили, которыми люди пытаются выехать с оккупированных территорий, тщательно фильтруют и возвращают обратно.

Напомним, население Херсона с начала российского вторжения в Украину сократилось с 300 тыс. до 170-180 тыс. человек. Однако безопасных путей выезда из города не было и нет сейчас.

Как сообщалось, в Херсонской области преимущественно пропадают те, кто служил в АТО, Вооруженных силах Украины, люди с активной проукраинской позицией, корреспонденты. В регионе было около 250 пропавших без вести, при этом 70 из них уже удалось освободить.

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Херсон