Можно ли сокращать работников во время военного положения: разъяснение Минэкономики

Законодательством о труде не установлены ограничения по запрету сокращения работников негосударственных предприятий, учреждений и организаций в период военного положения. Принятый Радой 15 марта закон о либерализации трудовых отношений упростил эту процедуру.

Как отметили в министерстве, в соответствии с законом 2136-IX, в период действия военного положения допускается увольнение работника по инициативе работодателя в период его временной нетрудоспособности, а также в период пребывания работника в отпуске (кроме отпуска в связи беременностью и родами и отпуска для ухода за ребенком до достижения им трехлетнего возраста).

Датой увольнения является первый рабочий день, следующий за днем окончания временной нетрудоспособности, указанным в документе о временной нетрудоспособности, или первым рабочим днем после окончания отпуска.

"Следовательно, при наличии законных оснований для увольнения работника по инициативе работодателя, такое увольнение допускается даже в период его временной нетрудоспособности, а также в период пребывания работника в отпуске (кроме отпуска в связи беременностью и родами и отпуска для ухода за ребенком до достижения им трехлетнего возраста)", - говорится в разъяснении.