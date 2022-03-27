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Чи можна скорочувати працівників під час дії воєнного стану: роз'яснення Мінекономіки

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Україна, Неділя 27 березня 2022 10:51
Чи можна скорочувати працівників під час дії воєнного стану: роз'яснення Мінекономіки Фото: звільнення працівників попускається під час воєнного стану (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Законодавством про працю не встановлено обмежень щодо заборони скорочення працівників недержавних підприємств, установ та організацій в період воєнного стану. Ухвалений Радою 15 березня закон про лібералізацію трудових відносин спростив цю процедуру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на роз'яснення Мінекономіки.

Як зазначили в міністерстві, відповідно до закону 2136-ІХ, у період дії воєнного стану допускається звільнення працівника з ініціативи роботодавця у період його тимчасової непрацездатності, а також у період перебування працівника у відпустці (крім відпустки у зв’язку вагітністю та пологами та відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку).

Датою звільнення є перший робочий день, наступний за днем закінчення тимчасової непрацездатності, зазначеним у документі про тимчасову непрацездатність, або першим робочим днем після закінчення відпустки.

"Отже, за наявності законних підстав для звільнення працівника з ініціативи роботодавця, таке звільнення допускається навіть у період його тимчасової непрацездатності, а також у період перебування працівника у відпустці (крім відпустки у зв’язку вагітністю та пологами та відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку)", - йдеться в роз'ясненні.

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Міністерство економіки
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