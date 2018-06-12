Что можно приготовить из вишни: лучшие рецепты

Приготовить из вишни можно не только десерты - эту ягоду таже добавляют в первые блюда, салаты, напитки

Необычные идеи ягодных блюд, и что можно приготовить из вишни - в подборке рецептов летнего меню от Styler. Оригинальная закуска и гаспачо, вишневый мармелад и ароматный пирог на десерт, а также мятно-вишневый летний напиток станут хитами на праздничном столе и во время семейных посиделок.

Рецепты из вишни: салат с курицей и ягодами

Этот пряный и пикантный салат родом из Великобритании. Его придумали более сорока лет назад ко дню рождения королевы. Для его приготовления понадобятся следующие ингредиенты:

Филе куриное - 300 г

Вишня без косточки - 150 г

Листья салата - 1 небольшой пучок

Зеленый лук - 4 пера

Приправа карри - 1 ч.л.

Лимонный сок - 1 ст.л.

Сметана - 4 ст.л.

Мед - 2 ч.л.

Соль - 1 щепотка

Масло растительное для жарки

Филе промыть, на сковороду налить небольшое количество масла, прогреть и выложить курицу. Тушить филе на протяжении 15 минут под крышкой. Пока мясо готовится, сделать заправку: смешать в указанных пропорциях сметану, мед, карри, лимонный сок и посолить по вкусу.

Фото: Вишня - необычное дополнение к мясному салату (pixabay.com/AsjaPevc)

Спустя 15 минут снять крышку со сковороды и обжарить филе до румяности с каждой стороны в течение 2-3 минут, посолить и поперчить. Готовое филе нарезать на продольные пластинки. Салат подавать порционно. Сначала на тарелку выложить листья салата, сверху пластинки филе, между ними - вишни. В центре тарелки сделать горку из ягод. Салат посыпать нарезанным зеленым луком. Соус перелить в соусник и приправлять им блюдо по вкусу.

Оригинальный рецепт гаспачо из вишни

Легкий средиземноморский суп гаспачо можно приготовить с ягодами - это придаст блюду необычный вкус. Необходимые продукты:

Вишня - 200 г

Помидоры - 200 г

Огурцы - 35 г

Перец красный болгарский - 20 г

Перец зеленый болгарский - 20 г

Репчатый лук - 15 г

Базилик - 3 стебля

Руккола - несколько веточек для подачи

Масло растительное - 50 г

Винный уксус - 2 ст.л.

Лед - 100 г

Фото: Вишня разнообразит вкус супа гаспачо (pixabay.com/tortic84)

Помидоры обдать кипятком и очистить от кожуры. Все овощи нарезать мелкими кубиками, удалить косточки из вишни и разделить на половинки, базилик измельчить. Немного овощей оставить для подачи, а остальные ингредиенты смешать и перебить блендером. Добавить масло, уксус и мед и взбить еще раз. Разлить гаспачо по тарелкам, в центр выложить овощи, украсить веточками рукколы, подавать с белым подсушенным хлебом.

Рецепт вишневого мармелада

Мармелад из вишни готовится без желатина, красителей и пищевых добавок. Этот вкусный десерт подойдет постящимся а также тем, кто хочет питаться правильно и здорово, не отказывая себе в лакомствах. Ингредиенты для приготовления:

Вишня без косточек - 350 г

Агар-агар - 5 г

Сахар - 80 г

Ванильный сахар - 20 г

Вода 50 мл

Фото: Вишневый мармелад (pixabay.com/dietmaha)

Залить агар-агар теплой водой (50 мл) и оставить на полчаса. Вишню помыть и измельчить в блендере. Чтобы избавиться от кусочков, протереть пюре через сито, после чего поместить его в кастрюлю, добавить сахар и ванильный сахар.

Поставить на огонь и довести до кипения. В кипящую смесь добавить набухший агар-агар, постоянно помешивая, варить 10 минут. Немного охладить пюре, разлить в формы и оставить при комнатной температуре на 2 часа. Застывший вишневый мармелад вынуть из формы. Десерт можно присыпать кокосовой стружкой, сахаром или сахарной пудрой.

Вишневый пирог на песочном тесте: быстрый рецепт

Ароматный пирог получается рассыпчатым и тает во рту. Для приготовления понадобятся такие продукты:

Вишня - 400 г

Сливочное масло - 120 г

Мука - 220 г

Сахар - 100 г

Уксус - 1 ч.л.

Сода - 0,5 ч.л.

Фото: Пирог с вишней (pixabay.com/Sunnyfer)

Холодное масло нарезать кусочками, добавить сахар, муку, соду, погашенную уксусом. Вымесить тесто руками или с помощью кухонного комбайна до консистенции мелкой крошки. Разъемную форму застелить пергаментом, на дно всыпать половину крошки, разровнять и немного утрамбовать. Сверху на тесто выложить предварительно промытую и высушенную вишню, а сверху высыпать оставшуюся часть крошки. Выпекать вишневый пирог в предварительно прогретой до 180 градусов духовке в течение 30 минут до образования золотистой корочки.

Рецепт вишневого напитка с мятой

Ягодный напиток с мятным льдом отлично подойдет для жарких летних вечеров. Ингредиенты:

сок одного лимона

вишня без косточки - 500 г

сахар - 150 г

минеральная вода - 150 мл

мятный ликер - 300 мл

веточки мяты для подачи

Фото: Вишнево-мятный напиток (pixabay.com/ru/StockSnap)

Добавить мятный ликер в минеральную воду и отправить в морозилку для застывания на 2 часа. Спустя это время перемешать заготовку вилкой и оставить еще на 1 час.

Вишню вымыть, разделить на половинки. Выжать сок лимона, добавить ягоды, сахар, перемешать и поставить в холодильник на 30 минут.

Когда мятный лед будет готов, вылить ягодно-лимонную смесь в бокалы, добавить несколько ложек льда и украсить веточками мяты.

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