Можливостей у флоту РФ стає менше. У ГУР відреагували на виведення кораблів з Криму

Він розповів, що переміщення Чорноморського флоту Росії з Криму до Новоросійська триває вже кілька місяців. Це стосується кораблів, підводних човнів та штабної інфраструктури.

"Зрозуміло, що це не та панічна втеча, на яку ми всі розраховували, але це вже ознака того, що можливостей у російського флоту стає менше. І навпаки, в українських Сил безпеки та оборони вони з'являються додаткові і обов'язково будуть використані ефективно", - додав Юсов.

Перекидання флоту РФ

Нагадаємо, у вересні українські військові завдали кілька успішних ударів по російським військам у Криму.

Зокрема, було знищено великий десантний корабель "Мінськ" та підводний човен "Ростов-на-Дону", а також частково зруйновано штаб Чорноморського флоту РФ у Севастополі.

На тлі цієї інформації росіяни почали переміщати свої кораблі з бухти у тимчасово окупованому Севастополі.