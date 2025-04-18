У можливому зриві купівлі реакторів у Болгарії винні представники "ЄС" та "Голосу", - експерт

Він нагадав, що саме ці фракції протягом понад року блокували ухвалення закону, який дозволяв Україні купити два ядерні реактори в Болгарії. За його словами, це означало б доступ до 2,2 ГВт стабільної та дешевої енергії, що могла б суттєво вплинути на тарифи та зміцнити енергетичну безпеку країни.

"Парадокс, але найбільше кричать про "катастрофу для гаманців" саме ті, хто сам системно блокує рішення, які могли б ці самі гаманці захистити", - зазначив Олещук.

Він також наголосив, що через втрачений час Україна може взагалі не отримати реактори, адже змінилися зовнішні умови.

Політолог розкритикував дії опозиційних фракцій, назвавши їх політичним піаром на шкоду національним інтересам.

«Знайте: для "ЄС" і "Голосу" інтереси України - це тільки фон для рейтингу. Не ваші рахунки. Не ваша енергія. Не ваша безпека", - підсумував він.

Нагадаємо, Болгарія може відмовитися від планів продати Україні два атомні реактори, які планувалося використати для добудови Хмельницької АЕС. Як заявив віцепрем’єр-міністр країни, відповідне рішення обговорюється на тлі енергетичної нестабільності та потреби Болгарії посилювати власний атомний сектор. Остаточне рішення має ухвалити парламент.

Як повідомлялось, у лютому Верховна Рада нарешті ухвалила рішення щодо закупівлі реакторних установок з Болгарії для завершення добудови енергоблоків №3 та №4 Хмельницької АЕС.