Можливі відключення світла в Україні: рятувальники дали поради для батьків
Рятувальники дали поради батькам, як підготувати дітей на випадок можливих відключень світла в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.
"Памʼятайте, під час вимкнення світла дитина може почуватися більш вразливою. Якщо вона боїться, обійміть її і скажіть, що ви разом і точно з усім впораєтесь. Завжди транслюйте дитині свою впевненість!" - рядять в ДСНС.
Щоб зменшити тривожність і стрес, завчасно розкажіть дітям, що вдома може зникати світло, та поясніть, як поводитися:
- Віднови спокій. Повільно вдихни і видихни, розімни плечі, відчуй під ногами підлогу, торкнися стіни;
- Зупинися і згадай, у якій ти кімнаті та як у ній розставлені меблі;
- Виставивши поперед себе руки, помалу дійди до місця, де лежить ліхтарик.
Рятувальники рекомендують наступне:
- навчіть дітей користуватися ліхтариком - у телефоні та звичайним, тримайте його в одному й тому ж місці;
- попередьте, що під час відключення електроенергії зникає мобільний зв’язок, тож дитина може не додзвонитися вам;
- виділіть поличку, де лежатимуть батарейки, повербанк, ліхтарик, і разом з малечею періодично наводьте там лад. Так дитина почуватиметься долученою;
- щоб подолати страх темряви, час від часу збирайтеся всією сім'єю в одній кімнаті, вимикайте світло, запалюйте свічки чи гірлянди та у спокійній атмосфері грайте в настільні ігри чи просто розмовляйте;
- забезпечте мінімальне освітлення дитячої кімнати: встановіть лампу-нічник із можливістю регулювати яскравість, придбайте USB-лампу чи світильник на акумуляторі. Привчіть дітей прибирати речі з підлоги, щоб у темряві не перечепитись.
Відключення світла в Україні
Всі минулі осінь та зиму російські окупанти масовано обстрілювали територію України, намагаючись атакувати об'єкти енергетики. Попри ефективну роботу ППО, без влучань обійтись не вдалося. Тому в деякий період довелося застосовувати екстренні, а потім вже планові відключення світла.
Раніше міністр відновлення, розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков розповів, що в Україні відновили практично всі теплові електростанції, які росіяни пошкодили ракетними ударами.
В "Укренерго" заявили, що під час цієї зими можуть бути проблеми, пов’язані з масованими обстрілами. Але енергосистема не розвалиться і буде працювати.
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