Можлива зустріч Зеленського та Путіна: яка позиція України і Росії

Посол України в Туреччині Наріман Джелял у коментарі РБК-Україна зазначив, що росіяни логіку проведення підготовки до саміту лідерів бачать по-іншому.

Він пояснив, що Зеленський запропонував зустріч лідерів, на якій буде окреслена певна рамка, і вже в цій рамці продовжують працювати переговорні групи.

Проте Москва хоче навпаки - спочатку, щоб експертні групи дійшли домовленостей, і якщо буде перспектива подібного узгодження, тоді можна, на думку росіян, говорити про перемир'я і про можливу зустріч президентів.

"Ми пропонуємо припинити вбивства на час розмови, вони хочуть вбивати, поки не будуть узгоджені позиції до зустрічі президентів", - підкреслив виданню Джелял.