Можлива зустріч Зеленського та Путіна: яка позиція України і Росії

Президент України Володимир Зеленський виступає за очну зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним. Проте Москва займає іншу позицію.
Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Ердоган у грі. Чи відбудеться зустріч Зеленського з Путіним і Трампом в Туреччині".
Посол України в Туреччині Наріман Джелял у коментарі РБК-Україна зазначив, що росіяни логіку проведення підготовки до саміту лідерів бачать по-іншому.
Він пояснив, що Зеленський запропонував зустріч лідерів, на якій буде окреслена певна рамка, і вже в цій рамці продовжують працювати переговорні групи.
Проте Москва хоче навпаки - спочатку, щоб експертні групи дійшли домовленостей, і якщо буде перспектива подібного узгодження, тоді можна, на думку росіян, говорити про перемир'я і про можливу зустріч президентів.
"Ми пропонуємо припинити вбивства на час розмови, вони хочуть вбивати, поки не будуть узгоджені позиції до зустрічі президентів", - підкреслив виданню Джелял.
Нагадаємо, у травні президент України Володимир Зеленський відвідав Туреччину, де чекав на зустріч з Путіним. Але російський диктатор проігнорував пропозицію Зеленського щодо прямих переговорів. Тоді замість зустрічі лідерів у Стамбулі пройшла зустріч делегацій.
Раніше у Кремлі заявили, що Путін нібито виступає "за" зустрічі з Зеленським і президентом США Дональдом Трампом. Втім, Москва хоче, щоб зустріч відбулася у разі досягнення результату на прямих переговорах делегацій Росії та України.
Також Путін стверджував, що готовий зустрітися з Володимиром Зеленським, але не підписувати документи.
Як заявляв секретар РНБО України Рустем Умеров, Україна запропонувала Росії до кінця серпня організувати чотиристоронню зустріч за участі Зеленського, Путіна, Трампа та турецького лідера Ердогана.
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