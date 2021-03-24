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"Может быть закрыта вся страна": в СНБО допустили возможность локдауна во всей Украине

Автор: Роман Тверденко

В Украине может быть снова введен общенациональный жесткий карантин. Это может произойти в случае дальнейшего ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом.

Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в интервью "BBC Украина".

Он допустил, что вскоре СНБО проведет заседание в связи с ситуацией по коронавирусу. Но неизвестно, будет ли на нем рассматриваться вопрос ужесточения мер по всей стране. Пока все решения остаются для принятия в регионах.

"Когда мы полностью закрываем области - это уже исключительный случай. И если развитие событий будет идти не по оптимистичному сценарию, то я не исключаю, что может быть закрыта вся страна", - сказал секретарь СНБО.

По состоянию на 24 марта в "красной" зоне находятся Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Одесская, Сумская и Черновицкая области.

"Оранжевыми" остаются Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Николаевская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области.

Единственным регионом в "желтой" зоне является Херсонская область.

Напомним, что мэр Киева Виталий Кличко заявил, что если не будут выполняться ограничения на общественном транспорте, то локдаун в столице может стать еще более жестким. Не исключено, что транспорт вообще будет остановлен.

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