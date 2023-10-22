"Може стати останньою". В Ізраїлі припустили, скільки триватиме наземна операція ЦАХАЛу

"Це має бути останній (наземний, - ред.) маневр у Секторі Газа з тієї простої причини, що після нього ХАМАСу не буде. Це займе місяць, два місяці, три, але врешті-решт ХАМАСу не буде", - заявив він.

За словами міністра, перш ніж противник зустрінеться з бронетанковими і піхотними військами, він зустрінеться з бомбами ВПС.

"У мене склалося враження, що ви знаєте, як це зробити у смертоносний, точний і дуже якісний спосіб, як це було доведено дотепер", - додав Галлант.

Війна в Ізраїлі

7 жовтня бойовики ХАМАС вторглися на територію Ізраїлю. Після цього Ізраїль розпочав операцію проти ХАМАСу. Її наступним етапом може стати наземна операція у Секторі Газа.

У США, Європі та інших країнах світу відбуваються акції на підтримку палестинського народу. Найчастіше вони закінчують зіткненнями та затриманнями.

Що відбувається в Ізраїлі та світі після початку війни на Близькому Сході - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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