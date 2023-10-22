UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Може стати останньою". В Ізраїлі припустили, скільки триватиме наземна операція ЦАХАЛу

Фото: міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Майбутня наземна операція Ізраїлю в Секторі Гази може тривати три місяці. Вона стане останньою, якщо Ізраїлю вдасться знищити терористичне угруповання ХАМАС.

Про це заявив міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

"Це має бути останній (наземний, - ред.) маневр у Секторі Газа з тієї простої причини, що після нього ХАМАСу не буде. Це займе місяць, два місяці, три, але врешті-решт ХАМАСу не буде", - заявив він. 

За словами міністра, перш ніж противник зустрінеться з бронетанковими і піхотними військами, він зустрінеться з бомбами ВПС.

"У мене склалося враження, що ви знаєте, як це зробити у смертоносний, точний і дуже якісний спосіб, як це було доведено дотепер", - додав Галлант.

Війна в Ізраїлі

7 жовтня бойовики ХАМАС вторглися на територію Ізраїлю. Після цього Ізраїль розпочав операцію проти ХАМАСу. Її наступним етапом може стати наземна операція у Секторі Газа.

У США, Європі та інших країнах світу відбуваються акції на підтримку палестинського народу. Найчастіше вони закінчують зіткненнями та затриманнями.

Що відбувається в Ізраїлі та світі після початку війни на Близькому Сході - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ІзраїльСектор Газа