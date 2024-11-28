Може об'єднатись з конкурентом: Nissan активно шукає інвесторів, щоб мінімізувати збитки

Компанія поспішила представити антикризовий план, за яким обсяги виробництва автомобілів будуть знижені на 20%, що спричинить звільнення 9000 робітників по всьому світу (з них 1000 у США). Також буде відкладено запуск кількох нових моделей, а ще Nissan планує позбутися 10,02% акцій фірми Mitsubishi Motors (зараз належить 34,07% акцій).

Вищеперелічені заходи мають допомогти заощадити близько 3 млрд доларів, але навіть якщо це вдасться, запасу міцності компанії вистачить лише на 12-14 місяців. Про це повідомляють одразу два високопосадовці фірми Nissan.

Зараз компанія відчайдушно потребує інвестора, який зміг би стабілізувати фінансове становище фірми. Ситуацію посилюють партнери з Renault, які вже знизили свою частку акцій Nissan з 46 до 40% і продовжують продавати акції. А придбати їх може Honda.

Принаймні саме так вважає одне із джерел видання. У цьому немає нічого дивного, адже ще в кінці літа був створений електромобільний союз компаній Honda, Nissan і Mitsubishi, так що нові партнери легко можуть розширити співпрацю. Скориставшись тяжким становищем соратників, Honda може отримати контроль над Nissan, а заодно і над компанією Mitsubishi Motors, ставши тим самим "якорним" інвестором.