"Може коштувати життя": Буданов пояснив, чому не варто поширювати чутки про фронт
Росія активно веде проти України інформаційні війни, намагаючись зруйнувати єдність суспільства зсередини.Українцям варто не поширювати чуток та не ділитися надмірною інформацією про фронт в інтернеті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Головного управління розвідки Кирила Буданова.
"Російська Федерація системно веде не операції, навіть не війну - а саме війни, спрямовані на маніпуляцію емоціями нашого суспільства. Росіяни вважають, що це призведе до внутрішньої дестабілізації держави. Але я впевнений, що їм це не вдасться", - підкреслив Буданов.
Керівник розвідки закликав українців бути свідомими споживачами інформації та не поширювати неперевірені чутки й не піддаватися емоціям.
"Іноді надмірне бажання знати про перебіг бойових дій, точні кількості зброї чи номенклатуру поставок стає причиною втрат наших захисників", - зазначив він.
Керівник ГУР також попередив про ризики довіри закордонним ЗМІ.
"У кожної країни свої державні цілі. Ми маємо це поважати, але брати лише перевірені факти", - зауважив він.
Кирило Буданов також наголосив, що ЗСУ щодня завдають ударів по стратегічно важливих об’єктах у Росії.
"Щодня щось гримить - і так буде доти, доки ми не завершимо цю війну. І Росія має до цього серйозно ставитися", - підсумував глава ГУР.
Безпека в соцмережах
Зауважимо, що зараз для багатьох українців смартфон став універсальною цифровою зброєю у війні проти агресора.
Завдяки йому люди можуть повідомляти ЗСУ про техніку окупанта, боротися з російською пропагандою або просто спілкуватися зі своїми знайомими в месенджерах.
Однак не варто забувати правила безпечного листування як в соцмережах, так і в месенджерах.
Зокрема в Центрі національного спротиву українцям пояснювали, якою інформацією не варто ділитися в чатах чи групах.