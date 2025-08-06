ua en ru
Ср, 06 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Дональд Трамп Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

"Може коштувати життя": Буданов пояснив, чому не варто поширювати чутки про фронт

Україна, Середа 06 серпня 2025 11:54
UA EN RU
"Може коштувати життя": Буданов пояснив, чому не варто поширювати чутки про фронт Фото: керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Росія активно веде проти України інформаційні війни, намагаючись зруйнувати єдність суспільства зсередини.Українцям варто не поширювати чуток та не ділитися надмірною інформацією про фронт в інтернеті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Головного управління розвідки Кирила Буданова.

"Російська Федерація системно веде не операції, навіть не війну - а саме війни, спрямовані на маніпуляцію емоціями нашого суспільства. Росіяни вважають, що це призведе до внутрішньої дестабілізації держави. Але я впевнений, що їм це не вдасться", - підкреслив Буданов.

Керівник розвідки закликав українців бути свідомими споживачами інформації та не поширювати неперевірені чутки й не піддаватися емоціям.

"Іноді надмірне бажання знати про перебіг бойових дій, точні кількості зброї чи номенклатуру поставок стає причиною втрат наших захисників", - зазначив він.

Керівник ГУР також попередив про ризики довіри закордонним ЗМІ.

"У кожної країни свої державні цілі. Ми маємо це поважати, але брати лише перевірені факти", - зауважив він.

Кирило Буданов також наголосив, що ЗСУ щодня завдають ударів по стратегічно важливих об’єктах у Росії.

"Щодня щось гримить - і так буде доти, доки ми не завершимо цю війну. І Росія має до цього серйозно ставитися", - підсумував глава ГУР.

Безпека в соцмережах

Зауважимо, що зараз для багатьох українців смартфон став універсальною цифровою зброєю у війні проти агресора.

Завдяки йому люди можуть повідомляти ЗСУ про техніку окупанта, боротися з російською пропагандою або просто спілкуватися зі своїми знайомими в месенджерах.

Однак не варто забувати правила безпечного листування як в соцмережах, так і в месенджерах.

Зокрема в Центрі національного спротиву українцям пояснювали, якою інформацією не варто ділитися в чатах чи групах.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГУР Війна Росії проти України
Новини
Віткофф у Москві, "повітряне перемир'я", санкції: головне у переддень дедлайну Трампа
Віткофф у Москві, "повітряне перемир'я", санкції: головне у переддень дедлайну Трампа
Аналітика
Після України - Балтія? Чи готовий Путін до війни із Заходом і як відповість НАТО
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Після України - Балтія? Чи готовий Путін до війни із Заходом і як відповість НАТО