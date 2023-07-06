Може долетіти куди завгодно. Гуменюк про атаку Львова "Калібрами"

Росія вночі четверга, 6 липня, завдала чергового ракетного удару по території України. У Львові було чути вибухи.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявила речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону.

У Львові в результаті російського обстрілу зафіксовано влучання в один з будинків. Попередньо відомо про чотири жертви та десятки поранених.

За словами Гуменюк, ракету "Калібр", яка влучила у будинок у Львові, біло випущено з моря. Вона може подолати 2500 тисячі кілометрів, а тому він покриває фактично всю територію України.

"З досвіду можемо зазначити, що такі наслідки можуть бути як від безпосереднього влучання, так і під час бойової роботи, коли над містом відбуваються збиття, і уламки також можуть нашкодити. Тому ми завжди наголошуємо, що навіть якщо ви дуже вірите в нашу ППО, необхідно переходити в укриття обов'язково, в якій би частині України ви не знаходились", - зазначила Гуменюк.

Ракетний удар по Львову

В Україні цієї ночі було оголошено масштабну повітряну тривогу через російську повітряну атаку із застосуванням ударних БПЛА і ракет.

У низці областей повідомляли про звуки вибухів. Працювала протиповітряна оборона. Також стало відомо, що у Львові пролунала серія вибухів.

Що відомо про наслідки ракетного удару по Львову в ніч проти 6 липня - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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