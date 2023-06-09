Може бути: Байден про кандидатуру Уолесса на пост генсека НАТО
Президент США Джо Байден не виключає, що Америка підтримає кандидатуру міністра оборони Великої Британії Бена Уоллеса на посаді майбутнього генерального секретаря НАТО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.
Відповідаючи на питання журналіста, чи не настав час Уоллесу очолити НАТО, Байден заявив, що таке "може бути". Він додав, що кандидат є "дуже кваліфікований", але все одно необхідно досягти консенсусу щодо цього питання всередині Альянсу.
Претенденти на пост глави НАТО
Після декількох подовжень, в жовтні 2023 року закінчуються повноваження чинного глави НАТО Єнса Столтенберга. Сам він заявив, що більше не домагатиметься продовження мандату.
Наразі країни-члени Альянсу заявили, що можливими претендентами є Уоллес, а також прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас, прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес та голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн. Сам Уоллес заявив, що це "та робота, яку б він хотів".
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