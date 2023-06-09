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Может быть: Байден о кандидатуре Уолесса на пост генсека НАТО

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Пятница 09 июня 2023 03:17
Может быть: Байден о кандидатуре Уолесса на пост генсека НАТО Фото: министр обороны Великобритании Бен Уоллес (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Президент США Джо Байден не исключает, что Америка поддержит кандидатуру министра обороны Великобритании Бена Уоллеса в должности будущего генерального секретаря НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

Отвечая на вопрос журналиста, не пора ли Уоллесу возглавить НАТО, Байден заявил, что такое "может быть". Он добавил, что кандидат "очень квалифицированный", но все равно необходимо достичь консенсуса по этому вопросу внутри Альянса.

Претенденты на пост главы НАТО

После нескольких продлений в октябре 2023 года истекают полномочия действующего главы НАТО Йенса Столтенберга . Сам он заявил, что больше не будет добиваться продолжения мандата.

В настоящее время страны-члены Альянса заявили, что возможными претендентами являются Уоллес, а также премьер-министр Эстонии Кая Каллас, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, премьер-министр Испании Педро Санчес и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Сам Уоллес заявил, что это "та работа, которую он хотел бы".

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