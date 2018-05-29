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У Мозамбіку жорстоко вбили 10 осіб, включаючи дітей

НовиниНадзвичайні події    29.05.2018 - 17:37
Фото: напад в Мозамбіку (twitter.com/zenaidamz)
Фото: напад в Мозамбіку (twitter.com/zenaidamz)

У нападі підозрюють радикальних ісламістів

У селі на півночі Мозамбіку були обезголовлені десять чоловік, включаючи дітей. Про це повідомляє AFP news agency.

За словами місцевого жителя, одна з жертв нападу була лідером села Монжане.

Атака сталася неподалік від Пальми, невеликого містечка в провінції Кабу-Делгаду, яке може стати новим газовим центром країни.

Зазначається, що з жовтня в Кабу-Делгаду сталася низка нападів, у яких підозрюють радикальних ісламістів.

Нагадаємо, у лютому в Конго, щонайменше 26 осіб були вбиті в міжетнічних зіткненнях.

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Теги публікації: загиблі, Вбивство  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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