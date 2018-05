У Мозамбіку жорстоко вбили 10 осіб, включаючи дітей

У нападі підозрюють радикальних ісламістів

У селі на півночі Мозамбіку були обезголовлені десять чоловік, включаючи дітей. Про це повідомляє AFP news agency.

За словами місцевого жителя, одна з жертв нападу була лідером села Монжане.

Атака сталася неподалік від Пальми, невеликого містечка в провінції Кабу-Делгаду, яке може стати новим газовим центром країни.

Зазначається, що з жовтня в Кабу-Делгаду сталася низка нападів, у яких підозрюють радикальних ісламістів.

