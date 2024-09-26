МОЗ запропонувало джерело коштів на пільгові пенсії медикам

Проєкт розроблено з метою визначення джерела покриття витрат державних та комунальних закладів охорони здоров’я, які уклади з Національною службою здоров’я України договір про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, на відшкодування пільгових пенсій.

Обґрунтування проєкту

Як зазначається в пояснювальній записці, заклади охорони здоров’я відшкодовують Пенсійному фонду України витрати на виплату і доставку пенсій за віком, призначених на пільгових умовах до досягнення пенсійного віку медичним працівникам закладів охорони здоров’я.

При цьому при розрахунку вартості надання послуги з медичного обслуговування не враховуються витрати на відшкодування закладом охорони здоров’я витрат на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах.

Протягом 2021-2023 років відшкодовано Пенсійному фонду України таких витрат на загальну суму майже 600 млн гривень.

"Отже, за висновками аудиторського звіту відсутність визначеного законодавством єдиного джерела покриття витрат закладів охорони здоров’я на відшкодування пільгових пенсій змушує заклади, засновники яких не виділяють із своїх бюджетів коштів на покриття цих витрат, спрямовувати одержані від НСЗУ кошти на ці цілі, що призводить до відволікання фінансових ресурсів на фінансове забезпечення витрат, не пов’язаних з наданням медичних послуг, та може вплинути на ефективність та якість виконання послуг за програмою медичних гарантій", - йдеться в документі.

Протягом останніх років існує проблемне питання щодо необхідності у значних видатках закладів охорони здоров’я для перерахування коштів Пенсійному фонду України з відшкодування пільгових пенсій. Така ситуація створює фінансові труднощі у закладах охорони здоров’я, не дає змоги спрямовувати кошти на оплату праці, зазначають автори проєкту.

На сьогодні відшкодування Пенсійного фонду України витрат на виплату та доставку пільгових пенсій працівникам закладів охорони здоров’я здійснюється за рахунок надходжень від програми медичних гарантій, платних послуг та регіональних програм розвитку і підтримки комунальних закладів охорони здоров’я.

Проєктом пропонується, що покриття витрат Пенсійного фонду на виплату і доставку пенсій віком, призначених медикам на пільгових умовах, здійснюється за рахунок коштів державного бюджету України.