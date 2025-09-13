ua en ru
Сб, 13 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

МОЗ визначило переможця тендеру на закупівлю препаратів від опіоїдної залежності: зекономили 700 млн

Україна, Субота 13 вересня 2025 16:19
UA EN RU
МОЗ визначило переможця тендеру на закупівлю препаратів від опіоїдної залежності: зекономили 700 млн Фото: МОЗ визначило переможця тендеру на закупівлю препаратів від опіоїдної залежності (moz.gov.ua)
Автор: Сергій Новіков

ТОВ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ’Я" стала переможцем тендеру на придбання (на підставі трирічного договору поставки) двох ключових препаратів для замісної терапії опіоїдної залежності — метадону (5, 10, 25 мг) та бупренорфіну (2, 8 мг). Цінова пропозиція компанії складала 500 млн грн без ПДВ.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на результати тендеру.

Перед оголошенням закупівлі відбулася ринкова консультація в міжнародній системі SAP Ariba.

ДП ”Медичні закупівлі" вирішило об’єднати препарати в один лот, щоб уникнути дублювання адміністративних витрат.

До участі у закупівлі були запрошені компанії з офіційною ліцензією Держлікслужби на роботу з наркотичними засобами, психотропними речовинами та прекурсорами. На сьогодні на території України зареєстровані лікарські засоби з діючими речовинами метадон та бупренорфін випускають лише два виробники - ТОВ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ’Я" та ТДВ "Інтерхім".

Очікувана вартість предмета закупівлі становила 1 199 919 447,15 грн без ПДВ.

Як видно із результатів аукціону, економія бюджетних коштів склала 700 млн грн, що становить 59 %, від очікуваної вартості закупівлі.

Як відомо, в Україні, як і у всьому світі, проблему опіоїдної залежності вирішують за допомогою препаратів метадон і бупренорфін. Такий підхід допомагає запобігати передозуванням, знижує ризик інфікування ВІЛ та гепатитами, а також сприяє стабілізації фізичного й психологічного стану пацієнтів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мінстерство охорони здоров'я України
Новини
Новітні російські ракети можуть швидко долетіти до Лондона та Мадрида, - Рютте
Новітні російські ракети можуть швидко долетіти до Лондона та Мадрида, - Рютте
Аналітика
Трамп шкодує Путіна? Чому США так і не ввели санкції проти Росії
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Трамп шкодує Путіна? Чому США так і не ввели санкції проти Росії