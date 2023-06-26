У МОЗ спростували фейк про спалахи холери на півдні України

Інформація про спалахи холери в регіонах, які постраждали через підтоплення після підриву російськими окупантами греблі Каховської ГЕС не відповідає дійсності та є частиною ворожої ІПСО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Міністерства охорони здоров’я України.

Як зазначається, мережею масово шириться фейк щодо спалахів холери в областях, які постраждали від підтоплення. Повідомлення також адресно розсилаються користувачам через месенджери.

"Наголошуємо, що дана інформація не відповідає дійсності та є частиною ворожої ІПСО. На сьогодні в Україні на територіях Херсонської, Запорізької Миколаївської, Дніпропетровської та Одеської областей не зареєстровано жодного підтвердженого випадку холери", - зазначили в МОЗ.

Підрив Каховської ГЕС

Після підриву окупантами дамби Каховського водосховища частина територій Херсонській, Миколаївської, Дніпропетровської та Запорізької областей була затоплена.

Жителів постраждалих регіонів закликали бути обережними та не споживати поверхневу воду. МОЗ рекомендує пити лише бутильовану воду, навіть для миття овочів та фруктів.

Крім того, жителям заборонили купатися, ловити та вживати рибу, оскільки вона може бути небезпечною.

Ймовірність вияву холери в Україні

Через підрив Каховської ГЕС у воду потрапили пально-мастильні матеріали та отрутохімікати. Через це у Херсонській області фіксують наявності в воді холерної та кишкової палички.

Варто зазначити, що воду з криниць можна буде вживати тільки після того, як їх прочистять і перевірять зразки в лабораторії.

За інформацією МОЗ, в Україні не зафіксували спалаху інфекційних хвороб після підриву російськими окупантами Каховської ГЕС.

Зазначається, що контроль за епідемічною ситуацією в підтоплених районах Херсону та області проводиться щоденно.

Також у постраждалих внаслідок підриву Каховської ГЕС районах відкрили інфекційні хаби, які забезпечені швидкими тестами для діагностики холери.