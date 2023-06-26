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В Минздраве опровергли фейк о вспышках холеры на юге Украины

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Украина, Понедельник 26 июня 2023 17:45
В Минздраве опровергли фейк о вспышках холеры на юге Украины Фото: в Минздраве опровергли фейк о вспышках холеры на юге Украины (pixabay.com)
Автор: Татьяна Степанова

Информация о вспышках холеры в регионах, пострадавших из-за подтопления после подрыва российскими оккупантами плотины Каховской ГЭС, не соответствует действительности и является частью враждебной ИПСО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Министерства здравоохранения Украины.

Как отмечается, в сети массово распространяется фейк по вспышкам холеры в областях, пострадавших от подтопления. Сообщения также адресно рассылаются пользователям через мессенджеры.

"Подчеркиваем, что данная информация не соответствует действительности и является частью враждебной ИПСО. На сегодняшний день в Украине на территориях Херсонской, Запорожской Николаевской, Днепропетровской и Одесской областей не зарегистрировано ни одного подтвержденного случая холеры", - отметили в Минздраве.

Подрыв Каховской ГЭС

После подрыва оккупантами дамбы Каховского водохранилища часть территорий Херсонской, Николаевской, Днепропетровской и Запорожской областей была затоплена.

Жители пострадавших регионов призывали быть осторожными и не потреблять поверхностную воду. Минздрав рекомендует пить только бутилированную воду, даже для мытья овощей и фруктов.

Кроме того, жителям запретили купаться, ловить и употреблять в пищу рыбу, поскольку она может быть опасной.

Вероятность проявления холеры в Украине

Из-за подрыва Каховской ГЭС в воду попали горюче-смазочные материалы и ядохимикаты. Поэтому в Херсонской области фиксируют наличие в воде холерной и кишечной палочки.

Следует отметить, что воду из колодцев можно будет употреблять только после того, как их прочистят и проверят образцы в лаборатории.

По информации Минздрава, в Украине не зафиксировали вспышку инфекционных заболеваний после подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС.

Отмечается, что контроль над эпидемической ситуацией в подтопленных районах Херсона и области проводится ежедневно.

Также в пострадавших в результате подрыва Каховской ГЭС районах открыли инфекционные хабы, обеспеченные быстрыми тестами для диагностики холеры.

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